Лютий, 04 в 20:19

Ситуація на фронті стає жорсткішою, дуже важкими є Лиманський напрямок, а також обстановка в Бахмуті та Угледарі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 4 лютого.

Володимир Зеленський повідомив, що за 346 днів російсько-української війни йому часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка і стає жорсткішою.

Зараз дивляться – Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня із цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість, – сказав він. Він додав, що не якісь намагання й плани Росії демонструють ситуацію на полі бою, а хоробрість і рішучість українських бійців, а також результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечувати наші сили оборони. Зеленський заявив, що мав розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. – Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо. Подякував премʼєр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз у Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках Challenger. Це хороша машина. І буде серйозна річ на полі бою, – сказав він. Президент додав, що лідери окремо торкнулися питання загрози міжнародному олімпійському руху, яка виникла “через слабкість міжнародної спортивної бюрократії”. – Через тих, хто намагається фактично дозволити Росії пропагандистське використання спорту. Я радий, що у світі чують нашу позицію про те, що олімпійські принципи мають бути однозначно захищені від держави-терориста, – сказав він. Президент повідомив, що сьогодні підписав відповідні документи, щоб зробити “черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора”. – Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів, – сказав він. Він повідомив, що сьогодні в Україні є добра новина про повернення 116 українців з російського полону. – Із них 114 – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС. Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, які утримуються в російській неволі. І я щасливий – щоразу, коли це вдається, – сказав Зеленський. Володимир Зеленський додав, що від 24 лютого до України вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. Президент подякував представникам української влади, які були залучені до проведення обміну. Читайте Британія працює над тим, щоб допомога Україні якнайшвидше потрапила на фронт – Сунак

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