На Київщині виявили 1 369 тіл убитих росіянами мешканців, 197 досі не ідентифіковані – поліція

Лютий, 04 в 12:45

Після деокупації Київської області правоохоронці вже виявили 1 369 тіл убитих російськими військовими мирних жителів.

Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов в ефірі іспанського радіо RNE.

За його словами, після деокупації регіону тіла 197 загиблих досі не вдалося ідентифікувати, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти.

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– Правоохоронці Київщини відкрили понад 10 тис. кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області. Більшість передані на розгляд слідчим СБУ, але Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз, – уточнив Нєбитов.

Також, як зазначив очільник поліції Київської області, вручено вже понад 50 підозр військовим ЗС РФ за вбивства та катування мирних мешканців.

Загалом жертвами воєнної агресії РФ стали щонайменше 7 516 мирних українців, з яких 459 – діти.

Лише Національна поліція відкрила понад 60 тис. кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями РФ.

Джерело: Андрій Нєбитов