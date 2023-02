Росія здійснила спробу інтегрувати тимчасово окуповані території України до свого Південного військового округу. Однак навряд чи такий крок агресора матиме негайний вплив на перебіг воєнних дій.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Так, російські військові оголосили про включення захоплених територій України до складу Південного військового округу РФ. 3 лютого російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що терористичні формування “ДНР/ЛНР”, а також Запорізька та Херсонська області “переходять під тризіркове командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону”.

У розвідці нагадали, що ще в січні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що російська військова експансія включатиме створення “самодостатніх угруповань військ” в Україні.

Згідно з оцінкою британської розвідки, російські військові, ймовірно, хочуть інтегрувати нещодавно окуповані території України “в довгострокову стратегічну позицію”.

