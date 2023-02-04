Спроба РФ інтегрувати окуповані території навряд чи матиме вплив на перебіг війни – розвідка Британії
Росія здійснила спробу інтегрувати тимчасово окуповані території України до свого Південного військового округу. Однак навряд чи такий крок агресора матиме негайний вплив на перебіг воєнних дій.
Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
Так, російські військові оголосили про включення захоплених територій України до складу Південного військового округу РФ. 3 лютого російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що терористичні формування “ДНР/ЛНР”, а також Запорізька та Херсонська області “переходять під тризіркове командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону”.
У розвідці нагадали, що ще в січні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що російська військова експансія включатиме створення “самодостатніх угруповань військ” в Україні.
Згідно з оцінкою британської розвідки, російські військові, ймовірно, хочуть інтегрувати нещодавно окуповані території України “в довгострокову стратегічну позицію”.
– Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію. Росія наразі розгортає сили з усіх військових округів РФ, якими командує спеціальний розгорнутий штаб, – зазначається в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 February 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/uDVxOU8WiG
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 4, 2023
За даними української розвідки, Кремль вимагає від військового командування РФ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.
Через це в лютому-березні бої на фронті можуть значно активізуватися.