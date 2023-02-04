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Факти / Світ

Україна розірвала угоду про дослідження космосу з Росією

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Космос
Фото: Dreamstime

На суботньому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про припинення дії угоди з урядом Російської Федерації щодо співробітництва в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, підписаного у 1996 році. 

Про це постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук написав на своєму каналі в Telegram.

– Припинено дію угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях від 27 серпня 1996, та протоколу між Кабінетом Міністрів України і урядом РФ про внесення змін до угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях від 26 листопада 2010, – повідомив Тарас Мельничук.

Він зазначає, що колись ця угода була основоположним документом, що регулював двостороннє співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. 

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