Лютий, 04 в 9:11

Минулої доби, 3 лютого, Збройні сили України ліквідували понад 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 130 тис.

Зараз дивляться

Інші втрати РФ у війні на 4.02.2023:

особового складу ‒ близько 130 590 (+720) осіб,

танків ‒ 3 218 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 394 (+6) од,

артилерійських систем – 2 220 (+5) од,

РСЗВ – 460 од,

засобів ППО ‒ 225 (+3) од,

літаків – 294 од,

гелікоптерів – 284 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4) од,

крилатих ракет ‒ 796 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 203 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 346-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.