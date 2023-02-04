Втрати РФ у війні вже перевищили 130 тис. особового складу – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби, 3 лютого, Збройні сили України ліквідували понад 700 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 130 тис.
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Інші втрати РФ у війні на 4.02.2023:
- особового складу ‒ близько 130 590 (+720) осіб,
- танків ‒ 3 218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 394 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 220 (+5) од,
- РСЗВ – 460 од,
- засобів ППО ‒ 225 (+3) од,
- літаків – 294 од,
- гелікоптерів – 284 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 796 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 203 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 346-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.