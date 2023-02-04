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Факти / Україна

Втрати РФ у війні вже перевищили 130 тис. особового складу – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати РФ у війні вже перевищили 130 тис. особового складу – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 3 лютого, Збройні сили України ліквідували понад 700 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога перевищила 130 тис.

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Інші втрати РФ у війні на 4.02.2023:

  • особового складу ‒ близько 130 590 (+720) осіб,
  • танків ‒ 3 218 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 394 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 220 (+5) од,
  • РСЗВ – 460 од,
  • засобів ППО ‒ 225 (+3) од,
  • літаків – 294 од,
  • гелікоптерів – 284 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 796 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 203 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 346-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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