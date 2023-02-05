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Факти / Україна

На Донеччині прикордонники збили БПЛА, який корегував вогонь артилеристів РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
На Донеччині прикордонники збили БПЛА, який корегував вогонь артилеристів РФ
Фото: Держприкордонслужба

У неділю, 5 лютого, на Донеччині українські прикордонники підбили безпілотник окупантів-артилеристів.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, ворожий БПЛА здійснював повітряну розвідку та корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах.

– Зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї дрон окупантів приземлили. З втратою можливостей аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

За добу українські захисники знищили 700 окупантів та понад 30 одиниць ворожої техніки.

Орієнтовні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну становлять 131 290 вбитими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Держприкордонслужба
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