На Донеччині прикордонники збили БПЛА, який корегував вогонь артилеристів РФ
У неділю, 5 лютого, на Донеччині українські прикордонники підбили безпілотник окупантів-артилеристів.
Як повідомили у Державній прикордонній службі, ворожий БПЛА здійснював повітряну розвідку та корегував вогонь артилерії загарбників по наших силах.
– Зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї дрон окупантів приземлили. З втратою можливостей аеророзвідки точність ворожого обстрілу знизилась, а згодом ведення вогню взагалі припинилось, – йдеться у повідомленні.
За добу українські захисники знищили 700 окупантів та понад 30 одиниць ворожої техніки.
Орієнтовні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну становлять 131 290 вбитими.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 347-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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