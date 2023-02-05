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Факти / Україна

Навесні Україна отримає системи ППО SAMP-T, зенітники вже поїхали на навчання

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Навесні Україна отримає системи ППО SAMP-T, зенітники вже поїхали на навчання

Українські військові вже вирушили за кордон опановувати системи ППО SAMP–T.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

– Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі, – сказав він.

Генерал-лейтенант також подякував урядам Франції та Італії за ухвалене рішення щодо передачі систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.

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– Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba, – додав він.

Раніше Франція та Італія домовилися про передання Україні комплексів протиповітряної оборони SAMP-T. Це перша європейська протиракетна система дальньої дії, розроблена цими країнами. Вона дасть змогу захищатися від атак безпілотників, ракет і російських літаків, покривши значну частину української території.

Фото: Oleksii Reznikov

Джерело: Повітряні сили

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