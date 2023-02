Резніков може залишити Міноборони, на його місце розглядають Буданова – нардеп

Зараз дивляться

Железняк додав, що Павло Рябікін покине Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, а туди перейде Олексій Резніков.

Водночас, британський журналіст газети The Guardian Деніел Саббаг пише, що українські джерела в обороні стверджують, що Олексій Резніков не йде у відставку. Він зазначив, що сьогодні у Києві очікується пресконференція.

Ukrainian defence sources saying Oleksii Reznikov is not resigning despite swirl of speculation. Press conference due in Kyiv at 3pm

— Dan Sabbagh (@dansabbagh) February 5, 2023