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Факти / Україна

Резніков може залишити Міноборони, на його місце розглядають Буданова – нардеп

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков може залишити свою посаду.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

За його словами, його місце може зайняти керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

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— Міноборони може змінити очільника. Поки говорять, що їм стане Кирило Буданов з ГУР. Мені здається він є ефективним на свої посаді зараз, але як є, – написав нардеп.

Железняк додав, що Павло Рябікін покине Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, а туди перейде Олексій Резніков.

Водночас, британський журналіст газети The Guardian Деніел Саббаг пише, що українські джерела в обороні стверджують, що Олексій Резніков не йде у відставку. Він зазначив, що сьогодні у Києві очікується пресконференція.

Наприкінці січня Міноборони потрапило в скандал через закупівлі харчів для військових за завищеними цінами.

3 лютого СБУ повідомила, що викрила посадовців одного з департаментів Міноборони, які організували масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продукти для Збройних сил.

Також Шевченківський районний суд Києва заарештував ексдиректора департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у закупівлі майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн.

Джерела: Ярослав Железняк, Деніел Саббаг

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