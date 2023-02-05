Споживання зростає через морози, ліміти доведені до всіх областей – Укренерго

У неділю, 5 лютого, в Україні поступово зростає споживання електроенергії через посилення морозів.

Як повідомили в НЕК Укренерго, більш стрімке зростання очікується завтра, із початком робочого тижня.

– Після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн, – йдеться в повідомленні.

Дефіцит потужності дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні.

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– Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Київській та Одеській областях є мережеві обмеження, – пояснили в Укренерго.

Ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження діятимуть, за виключенням Київської та Одеської областей, лише на період з 16:00 до 20:00.

– Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК Укренерго, в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів, – йдеться у повідомленні.