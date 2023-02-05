Лютий, 05 в 12:49

В Україні існує секретний батальйон Братство, який виконує завдання за лінією фронту та на території Росії.

Про це пише видання Guardian, журналіст якого поспілкувався з трьома учасниками добровольчої групи.

Робота бійців варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключової військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території РФ.

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– Нам дуже легко перетинати російський кордон, – з посмішкою розповів один із учасників батальйону.

Добровольці Братства технічно незалежні від армії України, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами.

Їхня робота має залишатися секретною насамперед через “нервовість” Заходу при думці про те, що Україна може завдати удару по території Росії.

Один із добровольців групи Тарас два тижні тому повернувся після операції, яку назвав простою.

– Нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки та залишити її у певному місці. Я не знаю, для чого і кому призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям, – розповів боєць.

Шість тижнів тому Братство завершило одну зі своїх найуспішніших операцій зі знищення російського гелікоптера.

– Ми довели, що можемо зайти на територію Росії і показати росіянам, що українці можуть діяти. Після того, як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів. Це дуже деморалізує ворога і нервує російське командування, – каже один із учасників Братства.

Бійці також розповіли, що отримали завдання “захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ”.

– Він працював недалеко від кордону з Україною, але на території Росії. У нас був маршрут автомобіля цього російського офіцера, і ми вирішили влаштувати засідку, – розповів Владислав.

Проте машина російського офіцера так і не прибула, тому місію довелося відкласти.

Бійцям потрібно було вийти із засідки, але вони зіткнулися з проблемою повернення до України повз російські війська, зібрані на кордоні.

– Ми натрапили на російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і одного легко поранили. Ми його захопили, вивезли на територію України і передали українським військовим, – розповів учасник групи.

Учасники Братства зазначили, що їхні операції “фактично вдвічі безпечніші за ті, які проводять українські Збройні сили”.

– Коли ми плануємо наші операції, про це мало хто знає. Інформація про операцію може потрапити до ворога. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося, – зауважили українці бійці.