Західна зброя не буде використана для атак території РФ, є консенсус з Україною – Шольц

Лютий, 05 в 9:38

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про домовленість з президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу не використовуватиметься для атак по російській території.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild.

На запитання, чи є домовленості з Зеленським про те, що зброю Заходу будуть використовувати лише на території України і не атакуватимуть нею Росію, Шольц відповів: “Щодо цього є консенсус”.

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Канцлер також відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що “німецькі танки знову загрожують РФ”.

– Його слова є частиною серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України, – сказав Шольц.

За його словами, Німеччина із союзниками дає Україні бойові танки для захисту. Берлін “ретельно зважував кожну партію зброї, тісно узгоджуючи її з союзниками, насамперед із Америкою”.

25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення відправити ЗСУ основні бойові танки Leopard 2.