24 українці, що проживають в районі епіцентру землетрусу у Туреччині, не виходять на звʼязок – МЗС

Лютий, 06 в 16:15

До Міністерства закордонних справ надійшло 24 повідомлення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха у Туреччині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Дмитро Кулеба взяв ситуацію під власний контроль. В посольстві України створили оперативний штаб, до якого залучили співробітників консульств у Стамбулі та Анталії.

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– Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються, – йдеться у повідомленні.

Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.

Якщо ваші родичі перебувають у Туреччині у районах, де стався землетрус, і не виходять на зв’язок, ви можете звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова відправити рятувальників, щоб допомогти Туреччині подолати наслідки землетрусу.

Нагадаємо, вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

За заявами офіційних осіб Туреччини та Сирії, станом на 14.00 кількість загиблих перевищила 1 500 осіб, але, ймовірно, жертв буде більше.

Джерело: Олег Ніколенко