24 українці, що проживають в районі епіцентру землетрусу у Туреччині, не виходять на звʼязок – МЗС
До Міністерства закордонних справ надійшло 24 повідомлення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха у Туреччині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Дмитро Кулеба взяв ситуацію під власний контроль. В посольстві України створили оперативний штаб, до якого залучили співробітників консульств у Стамбулі та Анталії.
– Дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Місця знаходження наших громадян з’ясовуються, – йдеться у повідомленні.
Після отримання оновленої інформації дипломати негайно інформуватимуть рідних.
Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу наразі не надходила.
Якщо ваші родичі перебувають у Туреччині у районах, де стався землетрус, і не виходять на зв’язок, ви можете звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.
Діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88.
Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова відправити рятувальників, щоб допомогти Туреччині подолати наслідки землетрусу.
Нагадаємо, вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.
За заявами офіційних осіб Туреччини та Сирії, станом на 14.00 кількість загиблих перевищила 1 500 осіб, але, ймовірно, жертв буде більше.
Джерело: Олег Ніколенко