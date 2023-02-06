Дякую, що зміцнюєш мене: Зеленський зворушливо привітав дружину з Днем народження

Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав свою дружину Олену із Днем народження. 6 лютого першій леді країни виповнилося 45 років.

Чуттєве привітання дружині опубліковано у Telegram-каналі глави держави.

– Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за цей рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН.

Бажаю одного тобі. Щоб день перемоги людей над орками скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті… В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО, – написав Зеленський.