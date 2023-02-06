Кому виплачуватимуть 30 тис. грн: пояснення Департаменту соціального забезпечення
У Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України пояснили, кому з військових скасували нарахування додаткової грошової винагороди.
Так, виплата у розмірі 30 тис. грн буде здійснюватися військовослужбовцям у разі виконання ними бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у складі діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).
Винагорода не передбачена курсантам вищих військових навчальних закладів за час тренувальних польотів на літаках тактичної авіації, а також за період навчання військовослужбовців у навчальному центрі з метою опанування іноземної техніки.
Нагадаємо, що з 1 лютого в Україні змінили порядок нарахування грошового забезпечення військовим.
Хто з українських захисників продовжить отримувати 100 тис. грн щомісячно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.