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Факти / Україна

Костін: Робота над переданням Україні активів Малофєєва триває, хто наступний – повідомимо згодом

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Костін: Робота над переданням Україні активів Малофєєва триває, хто наступний – повідомимо згодом
Фото: УНІАН

Міністерство юстиції та міністерство закордонних справ США спільно з українськими колегами працюють над механізмом передання Україні конфіскованих коштів російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

– Це історичне рішення. Воно стало можливим завдяки двопалатній підтримці в американському парламенті. Це означає, що Захід серйозно налаштований на боротьбу з російськими елітами, – сказав він.

Костін нагадав, що у грудні 2022 року було ухвалено поправки до бюджету США, і передавання цих коштів демонструє законодавство у дії.

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За словами генпрокурора, українська сторона активно співпрацює з американськими колегами. Деталі будуть відомі найближчими днями.

– Далі буде. Ця робота є постійною. І наші команди практично у щоденній роботі. Коли буде готова інформація щодо того, хто наступний – ми обов’язково про це повідомимо і, сподіваюся, що також це робитимемо спільно з генеральним прокурором США, – підсумував він.

Нагадаємо, що Костянтин Малофєєв потрапив під американські санкції ще у 2014 році. Проте олігарх усіляко ухилявся він них, тому у квітні 2022 року в США конфіскували його активи. У червні кошти Малофєєва на банківському рахунку в США арештували.

Наприкінці грудня Конгрес США ухвалив поправку про фінансування федерального уряду, яка передбачає право Мін’юсту передавати Держдепу конфісковані активи, які потім підуть на допомогу Україні.

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