Мінус 870 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 132 160 своїх військових. З них 870 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 06.02.23:
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- танків ‒ 3231 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од,
- артилерійських систем – 2231 (+5) од,
- РСЗВ – 461 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 227 (+0) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 203 (+0).
Раніше у Генштабі повідомили, що РФ продовжує атакувати Бахмут, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками Вагнера та регулярними військами.
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