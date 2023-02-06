Мінус 870 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу

Лютий, 06 в 8:24

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 132 160 своїх військових. З них 870 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 06.02.23:

Зараз дивляться танків ‒ 3231 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од,

артилерійських систем – 2231 (+5) од,

РСЗВ – 461 (+1) од,

засобів ППО ‒ 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 203 (+0). Раніше у Генштабі повідомили, що РФ продовжує атакувати Бахмут, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками Вагнера та регулярними військами.

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