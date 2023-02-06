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Факти / Україна

Мінус 870 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 132 160 своїх військових. З них 870 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 06.02.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2231 (+5) од,
  • РСЗВ – 461 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 203 (+0).

Раніше у Генштабі повідомили, що РФ продовжує атакувати Бахмут, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками Вагнера та регулярними військами.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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