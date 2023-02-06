Останню мешканку снайпер застрелив у січні: як після деокупації виглядає Новоселівське на Луганщині

Лютий, 06 в 17:10

Росія повністю стерла з землі селище Новоселівське в Луганській області, а місцевих жителів у населеному пункті вже немає.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

– Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю, – пише ОВА.

У повідомленні йдеться, що селище порожнє – у січні російський снайпер застрелив останню мешканку Новоселівського.

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– У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все розбите ворожими снарядами. Суцільне згарище, – додали у Луганській ОВА.

Нагадаємо, що наприкінці грудня ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Новоселівське Сватівського району Луганської області. Вибити ворога вдалося під час вдалого штурму українських військових.

Фото: скрін з відео