Останню мешканку снайпер застрелив у січні: як після деокупації виглядає Новоселівське на Луганщині
Росія повністю стерла з землі селище Новоселівське в Луганській області, а місцевих жителів у населеному пункті вже немає.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
– Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю, – пише ОВА.
У повідомленні йдеться, що селище порожнє – у січні російський снайпер застрелив останню мешканку Новоселівського.
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– У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все розбите ворожими снарядами. Суцільне згарище, – додали у Луганській ОВА.
Нагадаємо, що наприкінці грудня ЗСУ звільнили від російських окупантів селище Новоселівське Сватівського району Луганської області. Вибити ворога вдалося під час вдалого штурму українських військових.
Фото: скрін з відео