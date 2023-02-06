Лютий, 06 в 12:28

У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Зазначається, що через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум’я. У салоні знаходилися троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці.

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– Ця страшна подія зафіксована Генеральною прокуратурою України. Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей. Рашистів обов’язково судитимуть за вбивство наших маленьких янголят! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уранці 5 лютого російські війська обстріляли будівлю ліцею в Херсоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 348-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.