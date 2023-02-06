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Факти / Світ

У десятому пакеті санкцій ЄС закриє для Росії “лазівки” – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

У десятому пакеті санкцій проти Росії не планують запроваджувати нові обмеження для країни-агресора. Проте ЄС хоче перекрити “лазівки”, якими РФ користується для обходу вже запроваджених санкцій. 

Про це з посиланням на дипломатів повідомляє Politico.

Зазначається також, що з погляду економічних санкцій такі обмеження – це не “справжній пакет”, а скоріше доповнення вже ухвалених рішень. 

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Джерела видання не уточнили, як саме працюватиме такий механізм. 

Крім того в Politico повідомляють, що найближчим часом країни ЄС обговорять можливість створення спеціального трибуналу задля переслідування російських чиновників, обвинувачуваних у військових злочинах. 

Також на порядку денному – конфіскація заморожених російських активів і передання їх Україні. Наразі ЄС не має єдиної думки з цього питання. 

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий пакет санкцій проти Росії передбачає обмеження на 10 млрд євро і зачепить російські технології. 

Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що цей проєкт поки що недостатньо сильний.

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Джерело: Politico
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