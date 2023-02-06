У десятому пакеті санкцій ЄС закриє для Росії “лазівки” – ЗМІ
У десятому пакеті санкцій проти Росії не планують запроваджувати нові обмеження для країни-агресора. Проте ЄС хоче перекрити “лазівки”, якими РФ користується для обходу вже запроваджених санкцій.
Про це з посиланням на дипломатів повідомляє Politico.
Зазначається також, що з погляду економічних санкцій такі обмеження – це не “справжній пакет”, а скоріше доповнення вже ухвалених рішень.
Джерела видання не уточнили, як саме працюватиме такий механізм.
Крім того в Politico повідомляють, що найближчим часом країни ЄС обговорять можливість створення спеціального трибуналу задля переслідування російських чиновників, обвинувачуваних у військових злочинах.
Також на порядку денному – конфіскація заморожених російських активів і передання їх Україні. Наразі ЄС не має єдиної думки з цього питання.
Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий пакет санкцій проти Росії передбачає обмеження на 10 млрд євро і зачепить російські технології.
Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що цей проєкт поки що недостатньо сильний.