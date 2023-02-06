У десятому пакеті санкцій ЄС закриє для Росії “лазівки” – ЗМІ

Лютий, 06 в 12:36

У десятому пакеті санкцій проти Росії не планують запроваджувати нові обмеження для країни-агресора. Проте ЄС хоче перекрити “лазівки”, якими РФ користується для обходу вже запроваджених санкцій.

Про це з посиланням на дипломатів повідомляє Politico.

Зазначається також, що з погляду економічних санкцій такі обмеження – це не “справжній пакет”, а скоріше доповнення вже ухвалених рішень.

Зараз дивляться Джерела видання не уточнили, як саме працюватиме такий механізм. Крім того в Politico повідомляють, що найближчим часом країни ЄС обговорять можливість створення спеціального трибуналу задля переслідування російських чиновників, обвинувачуваних у військових злочинах. Також на порядку денному – конфіскація заморожених російських активів і передання їх Україні. Наразі ЄС не має єдиної думки з цього питання. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що новий пакет санкцій проти Росії передбачає обмеження на 10 млрд євро і зачепить російські технології. Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що цей проєкт поки що недостатньо сильний. Читайте Кулеба: санкції проти РФ мають включати три компоненти – ядерний, ракетний та пропагандистський

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