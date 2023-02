В Британію для навчань на САУ AS90 прибули українські захисники

Міністерство оборони Британії повідомило, що група українських військових прибула для навчання на САУ AS90 у цю країну.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міністерства у Twitter в понеділок, 6 лютого.

???????? A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.

