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В Британію для навчань на САУ AS90 прибули українські захисники

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
В Британію для навчань на САУ AS90 прибули українські захисники

Міністерство оборони Британії повідомило, що група українських військових прибула для навчання на САУ AS90 у цю країну. 

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міністерства у Twitter в понеділок, 6 лютого. 

– Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію, – сказано у заяві.

Раніше танкові екіпажі з україни прибули в Британію навчатись на британських танках Challenger 2.

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Фото: Wikipedia

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