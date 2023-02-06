В Британію для навчань на САУ AS90 прибули українські захисники
Міністерство оборони Британії повідомило, що група українських військових прибула для навчання на САУ AS90 у цю країну.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міністерства у Twitter в понеділок, 6 лютого.
– Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію, – сказано у заяві.
???????? A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.Зараз дивляться
???????? The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.
???? #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 6, 2023
Раніше танкові екіпажі з україни прибули в Британію навчатись на британських танках Challenger 2.
Фото: Wikipedia