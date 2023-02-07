Між інституціями ЄС виник конфлікт через витік подробиць можливого візиту Зеленського в Брюссель — ЗМІ

Лютий, 07 в 14:17

Взаємні звинувачення спалахнули серед офіційних осіб ЄС після того, як просочилася інформація про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя, що викликало побоювання щодо його безпеки.

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що приблизно за 48 год до запланованої поїздки президента в Брюссель про візит повідомили італійські ЗМІ, а згодом оголосили на сторінці Європейської народної партії в Twitter.

Зараз дивляться – Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте, – йшлося у повідомленні у Twitter, однак публікація швидко була видалена. Зазначено, що президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає Європарламент відповідальним за витік інформації про візит. Водночас його речник не підтвердив і не спростував візит, сказавши, що є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель. – Цей скандал ставить у скрутне становище президента Європарламенту Роберту Метсолу, чиїх посадовців звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи ЄНП, яка коротко висвітлювала цей візит, – пише The Guardian. За даними видання, сварка показує, як конкуруючі інституції ЄС борються, щоб продемонструвати солідарність з Україною та показати свою підтримку Зеленському. – Окремо дипломати ЄС заявили, що Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн змагаються, щоб продемонструвати підтримку України. Обоє вони радісно говорили про перспективи вступу України в ЄС. Водночас багато держав-членів стверджують, що лідери ЄС повинні пом’якшити свою публічну риторику, щоб не викликати надії на швидке приєднання до блоку, – йдеться у матеріалі. Раніше Financial Times повідомило, що саміт ЄС у Брюсселі цього тижня планує відвідати президент України Володимир Зеленський.

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