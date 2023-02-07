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Факти / Україна

Навіть якщо руки підняті: псковським десантникам наказали розстрілювати українських полонених

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російський окупант

На опублікованому в мережі відео полонений російський військовий розповів, що його командири наказували стріляти в українських захисників.

— Так, розстрілювати, – сказав рашист.

Тоді у нього уточнили, чи мали вони наказ стріляти, якщо військові України йдуть із піднятими руками. На що полонений окупант відповів ствердно.

— Навіть якщо без автомата, без броніка йдуть, – додав загарбник.

Він також сказав, що у Псковській дивізії щонайменше чотири роти призовників.

Зараз дивляться

У нещодавніх перехопленнях російські окупанти скаржаться на низький рівень боєздатності в армії РФ. Між собою вони називають її “картинно-демонстративною”.

Путінські солдати бояться, що під час наступу Збройних сил України їхня армія обвалиться “як картковий будинок”.

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Джерело: Андрій Цаплієнко

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