Навіть якщо руки підняті: псковським десантникам наказали розстрілювати українських полонених
На опублікованому в мережі відео полонений російський військовий розповів, що його командири наказували стріляти в українських захисників.
— Так, розстрілювати, – сказав рашист.
Тоді у нього уточнили, чи мали вони наказ стріляти, якщо військові України йдуть із піднятими руками. На що полонений окупант відповів ствердно.
— Навіть якщо без автомата, без броніка йдуть, – додав загарбник.
Він також сказав, що у Псковській дивізії щонайменше чотири роти призовників.
У нещодавніх перехопленнях російські окупанти скаржаться на низький рівень боєздатності в армії РФ. Між собою вони називають її “картинно-демонстративною”.
Путінські солдати бояться, що під час наступу Збройних сил України їхня армія обвалиться “як картковий будинок”.
Джерело: Андрій Цаплієнко