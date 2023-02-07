Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що у ситуації довкола Бахмута не виключаються будь-які сценарії.

Про це він повідомив Радіо Свобода.

– Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося, – сказав Кириленко, відповідаючи на запитання про те, що чи готується він можливого захоплення Бахмута окупантами.

Він зазначив, що наразі місто тримається. Водночас життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів.

Зараз дивляться

Глава ОВА додав, що робиться все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний запал був загашений.

Щодо планів РФ захопити до березня Донецьку область, Кириленко сказав, що не треба недооцінювати окупантів.

– Ворог намагався вийти на кордон Луганської області у травні місяці і максимум до липня захопити всю Донецьку область. Бахмут (ставилася задача) захопити у крайні терміни (і після цього вони вже були доволі розмиті) – це вересень 2022 року. Це я навів факти, – додав він.

Кириленко наголосив, що він розраховує на те, щоб “максимально зосередити зусилля” на оборонних укріпленнях, на проведенні “чіткої, скоординованої, злагодженої дії” з військовим командуванням для того, щоб захистити область.

– І скажу, що ті плани, які були на липень місяць, вересень місяць… Більша територія Донеччини була окупована. З урахуванням деокупації Лиманської і Святогірської громад наразі під контролем України, української влади, ЗСУ, в першу чергу, – практично 52% Донеччини. Тому ми будемо стояти стільки, скільки потрібно на своїй землі, – підкреслив він.

Раныше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що для оборони Бахмута ЗСУ використовують усі можливості.