Міністр оборони України Олексій Резніков подякував за конструктивну критику та пообіцяв продовжувати реформи в умовах війни.

Такий пост очільник Міноборони оприлюднив у Facebook на тлі чуток про свою можливу відставку.

– Тримаймо стрій. Дякую усім за підтримку та конструктивну критику. Робимо висновки. Продовжуємо реформи. Навіть під час війни. Зміцнюємо оборону, працюємо на перемогу. Все буде Україна! – наголосив Резніков.

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Днями з’явилася інформація, що міністр оборони може залишити свою посаду. Цьому передував скандал із закупівлею продуктів для військовослужбовців ЗСУ, звільнення заступника міністра В’ячеслава Шаповалова, низка підозр колишнім посадовцям Міністерства оборони.

5 лютого голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що Олексія Резнікова планують перевести на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак уже 6 лютого Арахамія цю заяву спростував, зазначивши, що кадрові зміни в сфері оборони цього тижня не відбудуться.

Сам Резніков заявляв про готовність піти у відставку, якщо таке рішення ухвалить президент Володимир Зеленський та парламент. Він також повідомив, що відмовився б від посади очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Резнікова