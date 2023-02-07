Лютий, 07 в 7:05

Російські окупанти не полишають спроб повністю захопити Донецьку та Луганську області – основні підрозділи ворог кидає саме туди.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загарбники продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Упродовж минулої доби російська армія завдала шість ракетних та 24 авіаційних удари.

75 разів із реактивних систем залпового вогню окупанти гатили по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед мирного населення.

У Генштабі наголошують, що високою залишається загроза нових авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Та попри усі намагання ворога наступати, наші воїни Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 349-ту добу.