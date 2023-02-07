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Факти / Україна

Українські захисники за добу використовують річний запас артснарядів країни Європи – ЗМІ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Українські захисники за добу використовують річний запас артснарядів країни Європи – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові щодня використовують близько 5-6 тис. артилерійських снарядів, що дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни у мирний час.

Про це повідомив гендиректор норвезької компанії-виробника зброї Nammo Мортен Брандцег, пише Financial Times.

Зазначено, що різкий перехід на військові рейки створює кризу ланцюгів постачання в Європі, оскільки оборонні виробники намагаються наростити виробництво для поповнення національних запасів, а також для підтримки поставок в Україну.

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Майже через рік після вторгнення Росії темпи зростання попиту на боєприпаси та вибухові речовини перетворюються на випробування промислових виробничих потужностей Європи в гонці з переозброєння.

За словами Брандцега, попит на деякі компоненти настільки високий, що час постачання збільшився з місяців до років. Це призвело у тому числі до боротьби за матеріали.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн заговорили про збільшення витрат на оборону.

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Джерело: Financial Times
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