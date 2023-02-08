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Факти / Україна

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької ОВА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької ОВА
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення очільників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних військових адміністрацій (ОВА).

Про це йдеться у відповідних документах, розміщених на сайті глави держави.

Як повідомлялось раніше, посаду глави Дніпропетровської ОВА обійматиме Сергій Лисак.

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Факти ICTV писали про біографію Сергія Лисака. Він, зокрема, працював в Службі безпеки України та очолював обласне відділення СБУ у Житомирській області.

Начальником Херсонської ОВА призначений Олександр Прокудін, який тривалий час був очільником поліції цієж області.

Своєю чергою Юрія Малашка призначено головою Запорізької ОВА, який до цього виконував обов’язки голови Антитерористичного центру при СБУ та був начальником Красногорівської ВЦА Донецької області.

У вечірньому зверненні за 7 лютого президент наголосив, що обласні адміністрації очолять “фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз”.

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Джерела: Офіс президента, Офіс президента, Офіс президента
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