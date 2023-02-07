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Факти / Україна

ЗСУ за 48 годин знищили 25 російських танків: як відбувалось “анулювання” одного з них

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ за 48 годин знищили 25 російських танків: як відбувалось “анулювання” одного з них

Українські військові за дві останні доби знищили 25 россійських танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– 25 танків за дві останніх доби втратили російські окупанти. Конкретно цей – знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Генштабі ЗСУ зазначають, що протягом двох діб, ліквідовано близько 1900 загарбників.

– Вчора зафіксовано своєрідний рекорд – 1030 осіб, – додали військові.

До речі, раніше пресслужба ССО показала, як ЗСУ вдарили по позиції ворога у тилу в районі Вугледара Донецької області. Зазначається, що танк щойно вийшов, як був знищений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 349-ту добу.

Фото: скрін з відео

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