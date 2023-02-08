Лютий, 08 в 14:25

Зрадника, який коригував удари РФ по Києву, засудили до 15 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Саме за його наведенням у березні минулого року російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Град та Смерч один з районів столиці. Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинуло, ще четверо – зазнали поранень, – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали за місцем його проживання, суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Слідство виявило, що злочинець – мешканець Святошинського району Києва, що підтримав збройну агресію РФ.

– Щоб допомогти окупантам, він створив публічний телеграм-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури. Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань РФ, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці, – йдеться у повідомленні.

Зловмисник закликав підтримати російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Крім іншого, у його квартирі під час обшуків виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК).