Окупанти вдарили двома ракетами по Чернігівській області – голова ОВА
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У середу, 8 лютого, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області.
Авіаційний приліт зафіксований у Семенівській громаді. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
– Використано дві ракети типу “повітря-земля”. Інформація про жертви та руйнування уточнюються, – написав він.
Чаус закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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