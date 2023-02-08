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Факти / Україна

Окупанти вдарили двома ракетами по Чернігівській області – голова ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти вдарили двома ракетами по Чернігівській області – голова ОВА
Фото: Getty Images

У середу, 8 лютого, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області.

Авіаційний приліт зафіксований у Семенівській громаді. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– Використано дві ракети типу “повітря-земля”. Інформація про жертви та руйнування уточнюються, – написав він.

Чаус закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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За попередньою інформацією Оперативного командування Північ, один цивільний отримав поранення. Ще троє – під завалами будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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