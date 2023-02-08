Лютий, 08 в 16:32

У середу, 8 лютого, російські окупанти вдарили ракетами по Чернігівській області.

Авіаційний приліт зафіксований у Семенівській громаді. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

– Використано дві ракети типу “повітря-земля”. Інформація про жертви та руйнування уточнюються, – написав він.

Чаус закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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