Окупанти зосередили основні зусилля на наступі на 5 напрямках – Генштаб

Лютий, 08 в 20:21

Росія, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про ситуацію на різних напрямках розповіли у Генеральному штабі.

Зокрема, найбільше обстрілів зазнали наші захисники на Бахмутському напрямку. Там ворог обстріляв 20 населених пунктів. Під вогнем окупантів опинились Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине і Веселе Донецької області. Крім того, ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під вогнем окупантів перебували Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки.