Лютий, 08 в 23:43

Шведський парламент (Риксдаг) підтримав пропозицію уряду щодо внесення поправок у бюджет держави, які передбачають збільшення військової допомоги Україні на 4,3 млрд шведських крон (близько $406,7 млн).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Риксдагу.

– Україні буде передано військове обладнання, без якого Збройні сили Швеції можуть обійтися протягом обмеженого періоду. Пакет включає протитанкову зброю, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 та (бойові машини піхоти, – Ред.) CV90, максимальною вартістю 4,3 млрд шведських крон, – йдеться у повідомленні.

Законодавчі зміни набудуть чинності в Швеції 13 лютого 2023 року.

Зараз дивляться

Уряд Швеції анонсував військову допомогу Україні ще 19 січня. У повідомленні йшлося, зокрема, про поставки Україні самохідних артилерійських установок Archer.

Своєю чергою прем’єр-міністр Ульф Крістерсон казав, що Швеція має намір передати близько 50 бойових машин піхоти CV90.

На початку лютого Bloomberg повідомляло, що Швеція та Німеччина проводять переговори щодо того, щоб Стокгольм передав Україні ракети ППО та пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Крім того, міністр оборони Швеції Пол Йонсон казав, що його країна розглядає можливість поставок своїх танків Stridsvagn 122, що є модифікацією німецьких Leopard 2, в Україну.

Фото: BAE Systems