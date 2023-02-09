Союзники по НАТО єдині, як ніколи раніше: Столтенберг про війну та підтримку України

Лютий, 08 в 22:32

Непохитне американське лідерство та двопартійна підтримка забезпечили єдність союзників по НАТО, як ніколи раніше.

Про це під час спільної пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що відтоді, як президент РФ Володимир Путін розв’язав проти України широкомасштабну війну, союзники по НАТО надали безпрецедентну підтримку нашій країні, забезпечивши військовою, гуманітарною та фінансовою допомогою на суму близько $120 млрд.

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Столтенберг сказав, що США відіграють “незамінну роль”, у той час як Європа та Канада також активізувалися, надавши більше половини загальної допомоги, включаючи танки та передові системи ППО, прийнявши майже 5 млн біженців з України, застосувавши безпрецедентні санкції та відокремлення від поставок російського газу.

– Путін розпочав цю агресивну війну. І він може закінчити цю війну вже сьогодні, вивівши свої війська з України, – сказав Столтенберг.

Він сказав, що “Москва готується до нових наступів”, і що союзники та партнери мають не припиняти постачання необхідної зброї до України для того, аби наша країна змогла відвоювати захоплені території.

Крім того, Столтенберг зазначив, що якщо російський диктатор переможе, це буде трагедією для України, “але це буде також небезпечно для всіх нас”, оскільки це буде чітким сигналом іншим авторитарним режимам, що вони можуть використати силу для досягнення своїх цілей.

Генеральний секретар зазначив, що “Пекін уважно спостерігає та робить висновки, які можуть вплинути на його майбутні рішення”.