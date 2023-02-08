Лютий, 08 в 20:13

Міжнародна слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу рейсу MH17 у 2014 році, на пресконференції в Гаазі оприлюднила перехоплення розмови між президентом Росії Володимиром Путіним та Ігорем Плотницьким, колишнім главою так званої ЛНР.

Про це йдеться у звіті про розслідування JIT.

Сама бесіда датована 15 листопада 2017 року.

Зараз дивляться

Очільник Кремля цікавиться здебільшого військовим боком, запитуючи про те, як відбуваються зіткнення.

– Періодично бувають загострення, але це, безумовно, викликано зміною дислокації різних військових частин, але, слава богу, нічого такого, особливо жорстокого, немає, – відповів Плотницький.

Терорист із “ЛНР” також наголосив на низькому рівні життя на окупованій бойовиками території та підтримав пропозицію Медведчука про обмін військовополоненими.

– Я вже сказав Олександру Володимировичу, можливо, так і зробимо, я попрошу своїх колег, які намагатимуться вам допомагати в різних місцях, щоб вони мені теж доповідали, що там відбувається, – сказав Путін.

У підсумку Плотницький також попросив про особисту зустріч із главою Кремля.

Варто зазначити, що попередні особисті бесіди Путіна з представниками “ЛНР” і “ДНР” не були опубліковані.

Нагадаємо, 17 листопада окружний суд Гааги заочно засудив Гіркіна, Дубінського і Харченка до довічного ув’язнення за їхню роль у збитті малайзійського авіалайнера MH17.