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Факти / Україна

У Сумах лунають вибухи, оголошена повітряна тривога

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

У середу, 8 лютого, у Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі немає.

На території області з 12:19 триває повітряна тривога.

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