У Сумах лунають вибухи, оголошена повітряна тривога
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У середу, 8 лютого, у Сумах пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі немає.
На території області з 12:19 триває повітряна тривога.
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