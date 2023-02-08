Лютий, 08 в 12:29

У середу, 8 лютого, у Сумах пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі немає.

На території області з 12:19 триває повітряна тривога.

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