Україні потрібні ескадрильї західних бойових літаків – Ігнат

Лютий, 08 в 17:46

Україна потребує десятки західних бойових літаків, щоб перемогти у війні проти Росії.

Про це в інтерв’ю CNN заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

– Ми можемо почати з кількох ескадрилей, кожна з яких включає 12 реактивних літаків. Якщо ми матимемо одну, дві або більше ескадрилей, це буде першим кроком для пілотів, щоб адаптуватися до цього переходу, – сказав він.

За словами Ігната, найновішому бойовому літаку, який є на озброєнні України, понад 30 років.

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– У нас є штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24, винищувачі МіГ-29 та Су-27. Вони навіть адаптовані під використання американських протирадіолокаційних ракет HARM, які щодня вражають системи ППО противника. Але ці ракети HARM не мають тієї функціональності та ефективності, ніж якби вони були на американських літаках або інших літаках наших партнерів, – зазначив він.

Ігнат наголосив на тому, що Україна вітатиме передання будь-якого типу західного бойового літака.

Раніше стало відомо, що Велика Британія навчатиме українських пілотів винищувачів і морських піхотинців.