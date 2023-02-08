Лютий, 08 в 13:41

Українські захисники знищили на околицях Бахмута російський гвинтокрил Мі-24, а на Запорізькому напрямку – ліквідували ворожий дрон.

Про це йдеться в повідомленнях, розповсюджених пресслужбами Нацгвардії та Держприкордонслужби.

– 7 лютого о 14:12 в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК Ігла-1, – пишуть нацгвардійці.

За їхньою інформацією, ударний гелікоптер завдавав ураження підрозділам НГУ, а також – прикривав з повітря ворожу піхоту, що наступала на лінію оборони українських захисників.

Зараз дивляться

Після влучання ракети цей гелікоптер почав втрачати висоту та знижуватись. Доля пілота, тим часом, невідома.

Як розповіли у НГУ, Мі-24 є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третім російським гелікоптером, який збили підрозділи 3-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення.

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони знайшли та знешкодили квадрокоптер РФ MAVIC3 за допомогою антидронної рушниці.