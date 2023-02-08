Українські захисники ліквідували ворожий гвинтокрил під Бахмутом і дрон – на Запорізькому напрямку
Українські захисники знищили на околицях Бахмута російський гвинтокрил Мі-24, а на Запорізькому напрямку – ліквідували ворожий дрон.
Про це йдеться в повідомленнях, розповсюджених пресслужбами Нацгвардії та Держприкордонслужби.
– 7 лютого о 14:12 в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК Ігла-1, – пишуть нацгвардійці.
За їхньою інформацією, ударний гелікоптер завдавав ураження підрозділам НГУ, а також – прикривав з повітря ворожу піхоту, що наступала на лінію оборони українських захисників.
Після влучання ракети цей гелікоптер почав втрачати висоту та знижуватись. Доля пілота, тим часом, невідома.
Як розповіли у НГУ, Мі-24 є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третім російським гелікоптером, який збили підрозділи 3-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення.
Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони знайшли та знешкодили квадрокоптер РФ MAVIC3 за допомогою антидронної рушниці.