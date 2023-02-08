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Факти / Україна

Українські захисники ліквідували ворожий гвинтокрил під Бахмутом і дрон – на Запорізькому напрямку

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
російський гвинтокрил Мі-24
Фото: Depositphotos

Українські захисники знищили на околицях Бахмута російський гвинтокрил Мі-24, а на Запорізькому напрямку – ліквідували ворожий дрон. 

Про це йдеться в повідомленнях, розповсюджених пресслужбами Нацгвардії та Держприкордонслужби.

– 7 лютого о 14:12 в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК Ігла-1, – пишуть нацгвардійці. 

За їхньою інформацією, ударний гелікоптер завдавав ураження підрозділам НГУ, а також – прикривав з повітря ворожу піхоту, що наступала на лінію оборони українських захисників. 

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Після влучання ракети цей гелікоптер почав втрачати висоту та знижуватись. Доля пілота, тим часом, невідома. 

Як розповіли у НГУ, Мі-24 є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третім російським гелікоптером, який збили підрозділи 3-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення.

Також повідомляється, що на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони знайшли та знешкодили квадрокоптер РФ MAVIC3 за допомогою антидронної рушниці.

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