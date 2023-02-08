Veteran Hub Київ 2.0. У столиці відкрився оновлений простір для допомоги ветеранам та їх родинам

Лютий, 08 в 17:55

У столиці відкрився оновлений простір для ветеранів, ветеранок та їхніх родин Veteran Hub Київ. Тут наші захисники і захисниці, їхні рідні та близькі зможуть отримати безкоштовні послуги, а також підтримку в інтеграції у цивільне життя. Серед послуг – психологічна підтримка, юридична, а також консультації для тих роботодавців, які чекають ветеранів у своїх колективах.

– Ми, хочемо чи не хочемо цього, маємо повністю адаптувати свою політику, свою роботу, свою діяльність в Україні на взаємодію з ветеранами, військовими. Так чи інакше. Ми тепер країна ветеранів. Це не добре, не погано, це факт, доконаний. Напевно, добре було би, щоб у нас не було війни і не було потреби в тому, щоб така кількість людей захищала Україну, але факт залишається фактом, у нас є збройна агресія, в нас є люди, які захищають нас, і вони будуть повертатися, – каже в.о. голови правління організації Veteran Hub Артем Денисов.

Зараз дивляться

Перший Veteran Hub у Києві відчинив свої двері у 2018 році як платформа для співпраці громадських організацій, які працюють у сфері ветеранських справ. За чотири роки існування в його стінах побували понад 30 тис. відвідувачів, понад 15 тис. ветеранів і їхніх родичів отримали фахові послуги, відбулися понад 1 500 подій.

Попередній простір був розташований на 20-ому поверсі стратегічного об’єкту. І з початком повномасштабного вторгнення туди потрапити стало складніше. Тому зараз після вимушеної перерви оновлений Veteran Hub Київ повернувся. Новий офіс – комфортний, з укриттям, зі світлими приміщеннями, розташований неподалік станції метро Контрактова Площа, за адресою вул. Верхній Вал 2а.

– Вже минулого року, 2022-го, ми зрозуміли, що кількість запитів на підтримку і з боку ветеранів і ветеранок, і з боку членів їхніх родин, жінок, матерів, які чекають на своїх воїнів вдома, буде лише збільшуватися. Тому сьогодні ми раді вітати всіх у новому просторі, який насправді ще кращий, ще дружніший, ще спокійніший, аніж попередній. І якість послуг ще більш професійна за рахунок того шляху, який ми пройшли з першим Veteran Hub, – наголосила директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Veteran Hub — це спільний проєкт Фонду Олени Пінчук, Фонду Віктора Пінчука та громадської організації Побратими, щоб надавати послуги ветеранам, працівникам сектору безпеки, їхнім рідним та близьким, а також підтримку процесу їх інтеграції в цивільне життя.

Veteran Hub Київ 2.0. У столиці відкрився оновлений простір для допомоги ветеранам та їх родинам / 3 фотографии

– Коли у 2018 ми відкривали перший в Україні простір для ветеранів – ми знали, що захисники і захисниці потребуватимуть підтримки і допомоги. Запитів ще тоді було багато. Але зрозуміло, що з початком повномасштабної російської агресії необхідність підтримувати наших ветеранів набагато більша. Ми не маємо права зупинятися. Ми маємо допомагати і тим, хто захищає нашу країну на війні, і тим, хто чекає на захисників удома. Тому ми і далі надаватимемо їм всебічну допомогу. Тепер – у більш зручному і більш захищеному місці, — додала Олена Пінчук.

Натомість Віктор Пінчук сказав: