Відлуння землетрусу у Туреччині зафіксували на двох українських АЕС — Енергоатом

Лютий, 08 в 17:53

Системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС зафіксували незначні поштовхи, коли стався землетрус у Туреччині та Сирії. Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.

Українські АЕС здатні витримати землетруси потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

— Обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій, – йдеться у повідомленні.

Президент Енергоатому Петро Котін зазначив, що всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. Під час вибору майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно.

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Він додав, що українські атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів.

Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: за шести балів блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

Нагадаємо, 6 лютого на світанку у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом того ж дня відбулася ще серія підземних поштовхів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження надзвичайного стану в 10 провінціях країни, який діятиме протягом трьох місяців.