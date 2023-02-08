Лютий, 08 в 11:04

В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ поповнюються новими військовослужбовцями, які підходять на службу в армії за різними критеріями.

Однак деякі категорії осіб не мобілізують у Збройні сили. Чи можуть мобілізувати, якщо дитина з інвалідністю, читайте в матеріалі.

Дитина з інвалідністю: чи мобілізують у такому разі

Адвокат Артем Заіка стверджує, що наявність на утриманні дитини з інвалідністю дає підстави на звільнення від призову під час мобілізації, а також дає право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Тобто звільняється людина не від повістки, це є підставою для звільнення від мобілізації.

Зараз дивляться А повістку такій людині можуть вручити для уточнення облікових даних, під час якого вона має подати підтвердження, наприклад, що є батьком дитини з інвалідністю. Водночас дитина має бути до 18 років. Це зазначено в абзаці 6 частини 1 статті 23 ЗУ про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Адвокат наголошує, що визначальним у цьому законі є саме факт виховання дитини. Тобто підтвердженням факту виховання може бути, наприклад, свідоцтво про шлюб (саме той шлюб, в якому виховується дитина з інвалідністю). Причому біологічна спорідненість батька та дитини в цій нормі не згадується. Читайте Загальна мобілізація 2023: хто підлягає під призов

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