Якщо дитина з інвалідністю – чи можуть мобілізувати: пояснює юрист
В Україні триває загальна мобілізація. Під час неї ЗСУ поповнюються новими військовослужбовцями, які підходять на службу в армії за різними критеріями.
Однак деякі категорії осіб не мобілізують у Збройні сили. Чи можуть мобілізувати, якщо дитина з інвалідністю, читайте в матеріалі.
Дитина з інвалідністю: чи мобілізують у такому разі
Адвокат Артем Заіка стверджує, що наявність на утриманні дитини з інвалідністю дає підстави на звільнення від призову під час мобілізації, а також дає право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Тобто звільняється людина не від повістки, це є підставою для звільнення від мобілізації.
А повістку такій людині можуть вручити для уточнення облікових даних, під час якого вона має подати підтвердження, наприклад, що є батьком дитини з інвалідністю.
Водночас дитина має бути до 18 років. Це зазначено в абзаці 6 частини 1 статті 23 ЗУ про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію.
Адвокат наголошує, що визначальним у цьому законі є саме факт виховання дитини. Тобто підтвердженням факту виховання може бути, наприклад, свідоцтво про шлюб (саме той шлюб, в якому виховується дитина з інвалідністю).
Причому біологічна спорідненість батька та дитини в цій нормі не згадується.