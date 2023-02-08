Лютий, 08 в 11:44

Нещодавно Володимир Зеленський підписав закон №8271 про посилення відповідальності військових (ухвалений парламентом кілька місяців тому).

У цей час багато українців вивчають чинне законодавство та по-різному реагують за зміни про посилення відповідальності. Закон № 8271 текст та пояснення юриста – читайте в матеріалі.

Адвокат Джамал Стаценко зазначає, що цей закон має на меті посилили відповідальність військовослужбовців, зокрема, військовим загрожує кримінальна відповідальність.

Зараз дивляться Згідно із ним судам заборонять пом’якшувати покарання військовим або давати умовні терміни засудженим за окремі види злочинів: непокора (ст.402);

невиконання наказу (ст.403);

погрози або насильство щодо начальника (ст.405);

самовільне залишення військової частини (ст.407);

дезертирство (ст.408);

самовільне залишення поля бою (ст.429.) Додатково зростають терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення, зокрема, за розпиття військовими алкогольних напоїв. Закон № 8271 У судовому реєстрі може з’явитися більше справ щодо притягнення військових до кримінальної відповідальності. Адвокат розповів про випадок з практики, коли військовий, який відмовився вийти на бойові позиції у Харківській області, отримав реальний термін. У травні 2022 року обвинувачений не виконав розпорядження командира – зайняти оборону на території одного із населених пунктів Харківської області. Суд визнав службовця ЗСУ винним за ч. 4 ст. 402 КК України та засудив його до п’яти років позбавлення волі. Також було внесено зміни до 69 та 75 статей Кримінального кодексу, про виключення можливості призначення м’якшого покарання та звільнення від відбуття покарання з випробуванням за низкою статей (про які адвокат говорив раніше). А от за ст. 403 (невиконання наказу) мінімальне покарання становитиме 5 років позбавлення волі. Читайте Загальна мобілізація 2023: коли закінчиться в Україні

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter