Допомагатимуть навіть ходити за довідками: в Україні з’являться ментори для ветеранів

Лютий, 09 в 18:04

У системі Міністерства у справах ветеранів України буде створено структуру менторів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників.

Про це під час ефіру Єдиних новин розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

– Держава має підготуватися, щоб зустріти своїх захисників і захисниць з війни. Ми знаємо, що на місцях відбувається багато бюрократичних процесів, з якими стикаються ветерани і ветеранки, коли повертаються до цивільного життя. Тож, ми анонсуємо створення у системі Міністерства у справах ветеранів України структури менторів для ветеранів, таку собі “армію ветеранських менторів”. Це – майже 10 тис. осіб, які бажано, щоб також були ветеранами, – наголосила міністр.

За словами Лапутіної, такий підхід дозволить працювати за принципом “рівний – рівному”. Фахівці допомагатимуть ветеранам долати бюрократію, інформувати, спрощувати умови отримання послуг, а за потреби навіть ходити з ветеранами за усіма довідками.

Зараз дивляться

– Щоб у кожній громаді була людина, яка опікуватиметься певною кількістю ветеранів. Ми маємо створити умови, щоб після перемоги наші захисники і захисниці могли якісно повертатися до цивільного життя, – зазначила міністр.

Також Лапутіна анонсувала брифінг з цієї теми, який відбудеться вже на наступному тижні. До обговорення долучаться ветерани та громадські організації. Про його проведення буде додатково повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.