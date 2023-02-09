Лютий, 09 в 20:23

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, споживання електроенергії зростає.

Енергетики продовжують невпинно працювати над ремонтом пошкодженного енергообладнання після ракетних ударів РФ.

Зокрема, вже покращується ситуація зі світлом на Одещині, в регіоні тестують нові графіки. В інших областях діють стабілізаційні графіки відключень.

Зараз дивляться

Де не буде світла 10 лютого 2023 року – читайте далі у матеріалі.

Київ та Київська область

У п’ятницю, 10 лютого, Укренерго буде проводити заміри потужності споживання електроенергії для визначення актуальних показників.

У зв’язку з цим не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області. Обмеження будуть діяти лише у частині:

Бучанського району.

Фастівського району.

Обухівського району.

У цих районах немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі внаслідок значного пошкодження обладнання, через що у пікові години можливі відключення світла згідно графіку.

Перевірити статус відключень світла на Київщині можна за посиланням.

Одеська область

На Одещині енергетикам вдалось полагодити частину енергообладнання, що дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків.

Відтепер споживачі будуть розділені на 6 груп. Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті.

Жителів просять набратися терпіння та з розумінням ставитись до можливих перебоїв у графіках, оскільки ситуація в регіоні все ще складна.

Дніпропетровська область

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Якщо дозволить споживання, то 10 лютого обленерго зможе застосовувати одну чергу відключень.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 6 по 12 лютого, споживачі розділені на три групи.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Івано-Франківська область

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Черкаська область

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.