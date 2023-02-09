Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На позашляховиках, з кулеметами: ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

Для боротьби з Shahed у Києві створено мобільні вогневі групи, повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони столиці, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також лазерними приладами для виявлення дронів, крилатих ракет та інших повітряних цілей.

Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає щонайбільше хвилину, – пояснив генерал.

Він наголосив, що кількість таких вогневих груп постійно збільшується, також триває робота з покращення їх технічного оснащення.

Зараз дивляться
ППО Києва зміцнюється мобільними групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами
На позашляховиках, з кулеметами: ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами / 4 фотографии

Читайте
Росія не зможе наступати на два фронти: Павлюк оцінив загрози з Білорусі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 351-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олександр Павлюк

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка