На позашляховиках, з кулеметами: ППО Києва зміцнюється мобільними вогневими групами

Лютий, 09 в 12:57

Для боротьби з Shahed у Києві створено мобільні вогневі групи, повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони столиці, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також лазерними приладами для виявлення дронів, крилатих ракет та інших повітряних цілей.

– Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає щонайбільше хвилину, – пояснив генерал.

Він наголосив, що кількість таких вогневих груп постійно збільшується, також триває робота з покращення їх технічного оснащення.

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Фото: Олександр Павлюк