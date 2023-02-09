Повідомляв криміналітету про обшуки: затримали посадовця одеського суду

Лютий, 09 в 12:50

СБУ затримала посадовця одеського суду, що попереджав криміналітет про те, що до них можуть прийти з обшуками. Про це у четвер, 9 лютого, повідомляє пресслужба відомства.

– У результаті комплексних заходів затримано помічника судді держустанови, який налагодив механізм продажу закритих відомостей про здійснення процесуальних заходів. За гроші він пропонував фігурантам кримінальних проваджень завчасно попереджати їх про заплановані слідчі дії правоохоронців, зокрема проведення обшуків, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це допомогло зловмисникам знищувати речові докази їхньої злочинної діяльності, а також – переховуватись від правосуддя.

“Послуги” коштували від 100 до тисячі доларів – залежно від важливості справи та термінів проведення процесуальних заходів.

Зараз дивляться

СБУ повідомляє, що серед основних клієнтів – учасники організованих злочинних угруповань, щодо яких тривають розслідування.

Слідство виявило, що службову інформацію посадовець отримував після надходження до суду клопотань від правоохоронців щодо отримання дозволу на проведення слідчих дій.

У СБУ задокументували злочинну діяльність та затримали організатора на спробі незаконного передання закритих відомостей.

Зараз йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (за частиною третьою ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Зловмиснику загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.