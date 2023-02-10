Що пишуть західні ЗМІ про європейське турне Зеленського

Лютий, 09 в 23:27

Президент Володимир Зеленський здійснив свою другу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

Глава держави відвідав Лондон, Париж та Брюссель для того, щоб обговорити з партнерами надання Україні додаткової військової допомоги. Зокрема, Зеленський акцентував увагу на бойових літаках, які вкрай необхідні українським Повітряним силам.

Першим пунктом призначення в європейському турне президента стала Британія, де він зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

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Сунак запевнив, що Британія продовжить залишатися головним європейським союзником України в НАТО, а витрати на фінансування ЗСУ тільки збільшуватимуться.

Також він оголосив про розширення програми підготовки українських військових, включивши до неї пілотів винищувачів і морських піхотинців.

У Букінгемському палаці Зеленський зустрівся з королем Карлом III, і подякував монарху за підтримку українців.

Наступна зупинка у європейському турне президента – Париж. Там на нього чекали лідер Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Під час тристоронньої зустрічі Зеленський наголосив, що “у Франції та Німеччини є можливість змінити правила гри”.

– Що раніше Україна отримає далекобійну зброю, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир, – наголосив Зеленський.

Без конкретики та особливих уточнень Макрон та Шольц пообіцяли надавати військову допомогу Україні “стільки, скільки їй буде потрібно”.

Визначною подією став сьогоднішній виступ Зеленського перед Європарламентом у Брюсселі, в якому він наголосив, що Україна неодмінно стане членом Євросоюзу.

Очільник фракції Слуги народу Давид Арахамія окреслив результати європейського турне президента, назвавши їх “надихаючими”:

табу на важливі для перемоги типи озброєння поступово долається;

європейські лідери нарешті об’єднані в оцінках ситуації. Всі зрозуміли, що російська агресія має програти;

Україна де-факто уже є членом європейської спільноти. Доробимо домашнє завдання і закріпимо цей статус офіційно.

Що пишуть західні ЗМІ про європейське турне Зеленського

Британське видання DailyMail зазначає, що у Європарламенті українського лідера “зустріли як героя”, а сам президент ледь стримував сльози.

– Європейський парламент привітав Зеленського бурхливими оплесками, коли він прибув, щоб відстоювати свої інтереси щодо якнайшвидшого прийняття до складу ЄС, оскільки Україна ефективно захищає східні кордони Європи. Але він також попередив лідерів, що Україна має отримати артилерію, боєприпаси, сучасні танки, ракети великої дальності та винищувачі швидше, ніж за агресор зможе підготувати новий небезпечний наступ, – йдеться у статті.

Видання Bloomberg повідомляє, що під час саміту у Брюсселі лідери ЄС не надали Зеленському зобов’язань щодо передачі ЗСУ бойової авіації.

– Європейські лідери чітко дали зрозуміти президенту Володимиру Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але досі ніхто не зобов’язувався надати винищувачі, – сказав представник Єврокомісії.

За даними агентства, перед від’їздом з Брюсселя Зеленський проведе зустрічі з невеликими групами європейських лідерів тривалістю до 30 хвилин кожна.

Видання BBC зазначає, що “форум лідерів країн ЄС – це не ярмарок торговців зброєю”, але хороший шанс вкотре заявити про потреби України.

– Для Зеленського це шанс опинитися в одному залі з 27 лідерами країн, багато з яких постачають Україні зброю, і спробувати переконати їх збільшити та пришвидшити ці постачання. Винищувачі та ракети далекого радіусу дії важливі як доповнення для танків, про постачання яких західні країни після тижнів сумнівів недавно все ж домовилися, і хоча він обговорював питання про бойові літаки в Парижі, часу для його вирішення залишилося дуже мало, – пише BBC.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори про постачання Україні західних винищувачів проходять “за зачиненими дверима”.

– Я не можу сказати, чи це станеться коли-небудь. Але це обговорення, які відбуваються за зачиненими дверима. І це не те, що можна робити привселюдно, – сказав Рютте у Брюсселі, пише CNN.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, навчання українських пілотів буде спрямоване на підвищення “постконфліктної” стійкості.

– Велика Британія не заявляла, що обов’язково направить винищувачі в Україну. Ми збираємося розпочати тренування, щоб підвищити стійкість України, можливо, у постконфліктний період, – цитує слова Воллеса CNN.

Водночас сам Зеленський заявив, що щодо винищувачів уже є певні позитивні рішення, які залишились за лаштунками.

Крім цього, після візиту до Британії з’явився прогрес у питанні надання Україні далекобійної зброї, запевнив президент.