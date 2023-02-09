Лютий, 09 в 10:56

Запланований Кремлем “ракетний бліцкриг” проти України провалився, проте агресор не припинить завдавати ударів по території нашої країни.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що влада РФ після провалу так званого першого бліцкригу, коли окупанти планували захопити Київ за три дні, вирішила вдатися до терору та “ракетного бліцкригу”. У Кремлі розраховували швидко вивести з ладу енергосистему України, зламати опір українців та спровокувати нову хвилю біженців.

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– Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна. В принципі, як і всі інші його стратегічні плани, – наголосив Юсов.

Представник ГУР додав, що “ракетний бліцкриг” по суті втратив свій сенс, оскільки українська енергосистема вистояла.

– Українське суспільство ще більше згуртувалося, попри величезні втрати, попри навмисні влучання по цивільних об’єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався, – пояснив Юсов.

Він нагадав, що до ремонтних та рятувальних робіт залучені українські енергетики та співробітники ДСНС, а весь світ допомагає нашій країні, поставляючи обладнання та генератори.

Попри це, за словами Юсова, Росія не відмовиться від ракетних атак, оскільки має не так багато методів ведення війни проти України.

– Ми вистоїмо. І вже видно, що весна – скоро. Тобто ракетний бліцкриг провалився. Чи будуть вони далі пробувати продовжувати ці теракти? Так, будуть, тому що інших методів у них не так багато залишається, – наголосив Юсов.

Водночас він розповів, що у РФ стрімко зменшуються запаси високоточного ракетного озброєння. А поповнювати запаси в потрібних кількостях агресор не має можливості. Саме тому зросли перерви між масованими ракетними атаками на Україну, їх інтенсивність та кількість ракет, яку запускають окупанти.

– Але у них ще багато ракет. Багато застарілого ракетного озброєння. Для С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою, – пояснив Юсов.

Він також зазначив, що за минулий рік українська система ППО/ПРО суттєво посилилася.

Як відомо, з осені енергосистема України пережила вже 13 ракетних атак РФ та 15 хвиль атак безпілотниками по енергооб’єктах. Російські війська завдавали ударів і по житлових будинках у містах.

Раніше в ГУР повідомляли, що на тлі західних санкцій у Росії виникли проблеми з виробництвом зброї. Країна-агресор спрощує технологічні процеси настільки, що її озброєння вже неможливо назвати високоточним.