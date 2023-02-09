Лютий, 09 в 13:14

В українській розвідці не виключають, що окупаційні війська РФ можуть наважитися на здійснення десантної операції на Півдні чи Півночі України, окрім наступу на Донбасі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що будь-яка десантна операція РФ буде самогубством для окупантів, оскільки українські військові дуже швидко знищать цей десант.

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– Якщо ми говоримо про класичну десантну операцію, така загроза теж завжди присутня. Або з білоруського напрямку, або морський десант, якщо ми говоримо про Одесу. Чи можуть вони ухвалити рішення? Напевно, але це було б самогубне рішення для рашистів. Такий десант буде дуже швидко знищений на території України, – зазначив Юсов.

Як приклад він нагадав про колосальні втрати військ РФ на початку повномасштабної війни, коли російський десант намагався захопити аеродром Гостомеля.

Юсов також підтвердив, що українська розвідка має достовірну інформацію з кількох джерел, що Кремль поставив завдання захопити Донбас до кінця березня. Він нагадав, що це не перші подібні терміни та дедлайни, які встановлює керівництво РФ.

– І цього разу в них безумовно нічого не вийде. Але загострення буде, і головна мета – це Схід, Донбас. Інші напрямки можуть бути вражені, але йдеться про відволікання та відтягування українських сил та засобів. А на Донбасі сьогодні справді гаряче, – пояснив представник ГУР.

Він уточнив, що в Росії триває мобілізація. Наразі на території України перебувають понад 300 тис. окупантів, ще частина проходить навчання.

– Найбільш якісні підрозділи, найбільш якісне озброєння здебільшого або виведені з ладу, або знищені на території України за останній рік. І підготувати адекватну заміну за цей час безумовно не вийде. Це не означає, що ця орда не становить загрози. Становить, і серйозну, – зазначив Юсов, додавши, що агресор намагатиметься воювати кількістю, а не якістю.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов не виключав нового наступу військ РФ у Харківській та Запорізькій областях.