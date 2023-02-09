У війні проти України РФ, ймовірно, втратила половину своїх боєздатних танків – CNN

Лютий, 09 в 13:38

Війська РФ від початку повномасштабної війни проти України втратили щонайменше тисячу танків. Це може становити до половини всього оперативного танкового парку, який був у росіян на початку вторгнення.

Про це пише CNN з посиланням на дані моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні.

Зазначено, що 544 російські танки були захоплені українськими військовими, ще 79 пошкоджено та 65 покинуто.

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Військовий аналітик моніторингової групи Якуб Яновський вказує, що ця кількість не включає втрати, які Oryx не зміг візуально підтвердити. За його словами, фактичні втрати РФ можуть становити близько 2000 танків.

– Росія розпочала війну, маючи близько 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних для використання танків, – додав він.

Окрім того, за підрахунками Oryx, понад 500 танків, які Україна захопила у Росії, перекривають 459 танків, які вона втратила.

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська втратили в Україні 3255 танків.