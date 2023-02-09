Укроборонпром спільно з країною НАТО запустили виробництво мін калібру 120-мм

Лютий, 09 в 19:04

Державний концерн Укроборонпром спільно з однією з країн НАТО розпочали виробництво мін калібру 120 мм.

Днями з Міноборони України був укладений контракт на постачання цих засобів ураження, тож незабаром їх отримають українські військові.

– 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав. Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку, – повідомили в Укроборонпромі.

Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7 км, а сучасними боєприпасами – у понад 8 км.

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В Укроборонпромі наголосили, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.

Фото: Укроборонпром